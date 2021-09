FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Wizz Air von 6000 auf 6450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das kommende Geschäftsjahr 2022/23 dürfte in vielerlei Hinsicht für die Airline ein Rekordjahr werden, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der kurzfristige Ausblick lichte sich angesichts der weiteren Verbesserungen bei den Reisebeschränkungen in Großbritannien. Der Experte hob seine Schätzungen./ag/tav



ISIN: JE00BN574F90

