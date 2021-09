DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Konferenz

Baader Investment Conference feiert 10-jähriges Jubiläum mit Teilnehmerrekord



27.09.2021 / 14:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Baader Investment Conference feiert 10-jähriges Jubiläum mit Teilnehmerrekord Die Baader Investment Conference blickt in diesem Jahr auf ihr zehnjähriges Jubiläum und eine bereits zum zweiten Mal in Folge hybride Durchführung der Veranstaltung zurück. Mit insgesamt rund 800 Investoren aus 30 Ländern und etwa 230

präsentierenden Unternehmen zeichnet sich trotz der weiterhin bestehenden Covid-19-Beschränkungen eine konstant hohe Teilnehmerzahl ab. Im Vergleich zum Vorjahr haben wieder weitaus mehr Teilnehmer die Möglichkeit wahrgenommen, an der Veranstaltung direkt vor Ort zu partizipieren. Insgesamt ist unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen auf eine erfolgreiche Konferenzwoche zurückzublicken, die sowohl den fachlichen als auch persönlichen Austausch ermöglicht hat. "Ich habe die Meetings sehr genossen und war beeindruckt, wie gut die teilnehmenden Investoren bereits über unser Geschäft

informiert waren. Das lag weit über dem Niveau, welches wir normalerweise bei einem Unternehmensmeeting in solch einer frühen Phase sehen würden und zeigt, wie effektiv das Baader-Research ist", so Matthew Price, CFO der Global Fashion Group, eines der präsentierenden Unternehmen auf der diesjährigen Baader Investment Conference. In über 3.000 Einzel- und Kleingruppengesprächen sowie rund 120 Forumspräsentationen haben die Unternehmen, darunter 23 aus dem DAX, 22 aus Österreich und 34 aus der Schweiz, den zahlreichen internationalen und lokalen Investoren einen

umfassenden Überblick über ihre jeweilige Unternehmensentwicklung gegeben und nutzten die Gelegenheit, die Gespräche und Kontakte weiter zu vertiefen.



Zusätzlich dazu fand der dritte Baader Small Cap Day am Freitag, 24. September, statt. Dieser ist inzwischen ein fester Bestandteil der Baader Investment Conference, was sich durch die ebenfalls ungebrochene Nachfrage bewiesen hat.





Zuversicht trotz herausforderndem Umfeld



Die meisten präsentierenden Unternehmen zeigten sich trotz teilweise bestehender Unsicherheitsfaktoren sehr zuversichtlich im Hinblick auf ihre künftigen Ertragsperspektiven. Viele Manager konnten dabei auf eine beeindruckende Steigerung ihrer

Gewinnentwicklung über die letzten Quartale verweisen. Folglich äußerten sich zahlreiche der teilnehmenden Firmen optimistisch gegenüber dem aktuellen Geschäftsverlauf und bestätigten die für 2021 und darüber hinaus gegebenen Ziele. Obwohl mehrere Unternehmensvertreter von anhaltenden Lieferschwierigkeiten bei Bauteilen sowie steigenden Rohstoffpreisen und Transportkosten berichteten, sahen sich die meisten Manager in der Lage, die negativen Auswirkungen dieser Entwicklung mit Preisanhebungen und Effizienzsteigerungen zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund bekräftigten viele Unternehmen die Absicht, ihre Dividendenzahlungen weiter anzuheben.



"Wir freuen uns sehr, dass unsere Konferenz auch in schwierigen Zeiten für Veranstaltungskonzepte weiterwächst und Zuspruch erfährt. Auch zum zehnten Jubiläum knackt die Anmeldezahl abermals die Rekordzahlen der Vorjahre - wir können mit Stolz verkünden, dass die Pandemie der Konferenz keinen Abbruch getan hat", so Oliver Riedel, Vorstandsmitglied der Baader Bank. "Erfreulicherweise konnten wir in diesem Jahr bereits wieder mehr Konferenzteilnehmer vor Ort begrüßen als im vergangenen Jahr. Mit diesem Zuspruch sind wir weiterhin motiviert, als starker Partner die Nachfrage auch in puncto Investmentkonferenzen mit höchster Qualität zu bedienen", ergänzt Nico Baader, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. Die nächste Baader Investment Conference wird vom 19. bis 23. September 2022 in München stattfinden. Weitere Details finden Sie auch auf unserer Website https://www.baaderinvestmentconference.com. Für weitere Informationen und Medienanfragen:



Florian E. Schopf

Managing Director

Unternehmenssprecher

Head of Group Strategy & Communication T +49 89 5150 1013

M +49 160 7188826

florian.schopf@baaderbank.de Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de Über die Baader Bank AG:



Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 400 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

27.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de