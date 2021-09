Mainz (ots) -Montag, 4. Oktober 2021, 22.25 UhrErstausstrahlungDas Coronavirus stellt die Welt auf eine harte Probe. Ein Jahr lang begleitet Manuel Fenn mit seinem Dokumentarfilm "Die Welt jenseits der Stille" (Deutschland 2021) Menschen in zwölf Ländern durch die Pandemie. Das Team um Manuel Fenn hatte vor dem Lockdown im März 2020 Regisseurinnen und Regiesseure aus der ganzen Welt eingeladen, aus ihrer Perspektive in dokumentarischen Miniaturen von Menschen ihres Umfelds in Zeiten von Corona zu erzählen. Das Material wurde schließlich von Manuel Fenn und der Cutterin Antonia Fenn zu einem Film über das erste Jahr der Pandemie komponiert. 3sat zeigt "Die Welt jenseits der Stille" am Montag, 4. Oktober, 22.25 Uhr in Erstaustrahlung, zum Auftakt des "Dokumentarfilmherbst in 3sat". Der Film ist 24 Stunden vor Ausstrahlung 90 Tage lang in der 3satMediathek abrufbar.Die Voraussetzungen und Herausforderungen der Protagonisten in Europa, Asien, Afrika, Latein- und Nordamerika könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch alle eint, dass die Gefahr ihnen den Wert des Lebens bewusster macht und sie die Gemeinschaft suchen. London: Eine Mutter sieht während des Ausgangsverbots die ersten Schritte ihres Babys und sehnt sich nach ihrer Familie. Rom: Eine Altenpflegerin trägt in einem Land, in der sie Gastarbeiterin ist, eine alte Frau zu Grabe. Kuala Lumpur: Als der Verkehr im Lockdown stillsteht, hört ein blinder Mann eine ganz andere Welt. New York: Ein obdachloser Pizzabote versteht, dass er wichtig ist, und dass ihm selbst das wichtigste fehlt - eine Wohnung. Cochabamba: Ein Ehepaar muss sich einer jahrelangen Beziehungskrise stellen. Moskau: Ein DJ schreibt Songs über den Weltuntergang und ist so kreativ wie nie zuvor. Haifa: Eine junge Frau kehrt in die Welt ihrer ultraorthodoxen Kindheit zurück. Rio de Janeiro: Ein Klinikmitarbeiter separiert sich von seinem Geliebten, um ihn zu schützen, und sorgt für andere. Nairobi: Eine alleinerziehende Schuhputzerin sorgt sich um die Sicherheit ihrer Tochter. Berlin: Ein Kampfsportlehrer aus China sucht Halt in einer fremden Welt. Amazonien: Die Bewohner eines indigenen Dorfs schotten sich ab und bauen vorsorglich ein Haus für die Infizierten. Teheran: Am Rande der Stadt treiben Schäfer jeden Tag unbeirrt ihre Herde zu einer Quelle.Mit "Die Welt jenseits der Stille" startet 3sat in den diesjährigen "Dokumentarfilmherbst": Bis Dezember präsentiert 3sat mehr als 20 Dokumentarfilme, darunter das Programm zur 45. Duisburger Filmwoche, die neue Staffel der Reihe "Ab 18!", einen Abend zum 100. Geburtstag von Georg Stefan Troller sowie zahlreiche Erstausstrahlungen.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarischerherbstWeitere Infos zu "Die Welt jenseits der Stille" und ein Interview mit Manuel Fenn: https://kurz.zdf.de/QI7O/Das Programm zum "Dokumentarfilmherbst": https://kurz.zdf.de/XJpp/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5031174