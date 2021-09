Halle (S.) (ots) -Anmoderationsvorschlag:Gastgeber für die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ist in diesem Jahr das Land Sachsen-Anhalt. Herzstück ist eine Ausstellung, auf der sich alle Bundesländer präsentieren: Die EinheitsEXPO. Jedes Wochenende gibt es dazu auf dem Marktplatz Leckeres aus den Regionen Deutschlands.Sachsen-Anhalt präsentiert zum kulinarischen Wochenende eine ganze Kiste voller Leckereien - die kulinarische Sternebox. Ein Produkt, dass es dort hineingeschafft hat, zählt zum Besten, was Sachsen-Anhalt zu bieten hat. Robert Faßhauer von der Agrarmarketinggesellschaft:Sprechertext:Ton:"Und zwar haben wir jährlich einen Wettbewerb, bei dem wir ausschreiben, dass Produzenten aus Sachsen-Anhalt sich bewerben sollen. Und dann gibt's eine unabhängige Fachjury, die in 15 Produktkategorien bewertet - darunter verstehen sich Backwaren, alkoholfreie Getränke, Wein, Bier, Fleisch und Wurstwaren, aber auch Käse und Süßwaren. Die Jury kürt diese Produkte in der jeweiligen Kategorie und vergibt einen kulinarischen Stern. Die kulinarische Sternebox ist dann sozusagen eine Zusammenstellung der Produkte, die gekürt wurden und entsprechend aber auch für den Versand geeignet sind."Frage: Sachsen-Anhalt zum Kosten. Was ist denn dieses Jahr in der grünen Sternebox?Ton:"Wir haben in diesem Jahr von der Winzervereinigung beispielsweise eine alkoholfreie Weinschorle im Pinot Tisane, dann haben wir Honig aus dem Harz. Außerdem haben wir ein wunderbares Wildragout von Alex Menü mit Sauerkirschen und einen ganz tollen Aprikosenlikör, aber auch einen Korn."Frage: Und Kaffee von der Kaffeerösterei Hannemann aus Köthen. Warum der so gut ist, weiß Co-Chefin Antje Fuchs:Ton:"Das Besondere an unserem Kaffee ist, dass wir natürlich die Rohkaffee-Qualitäten auswählen, aber erstmal Proberöstungen machen oder uns zuschicken lassen. Danach dann entscheiden: passt das zu uns? Dann rösten wir den natürlich selber. Und durch dieses schonende Trommelröstverfahren entsteht ein ganz anderes Aroma, als man das vielleicht aus einer industriellen Röstung erwarten würde. Also bei uns stehen eher die Kaffeearomen im Vordergrund und nicht die Röstaromen, weil wir auch bei sehr niedrigen Temperaturen rösten."Abmoderationsvorschlag:Die kulinarische Sternebox mit dem Leckersten aus Sachsen-Anhalt können Sie für 59,95 Euro ganz bequem nach Hause holen (auf www.kulinarische-sterne-sachsen-anhalt.de (https://kulinarische-sterne.sachsen-anhalt.de/) ).Alle Infos zu den geplanten Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5031263