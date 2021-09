Brüssel (ots/PRNewswire) -Wir freuen uns sehr, Sie zur Online-Pressekonferenz Langlebigkeit, Gesundheitsfürsorge und Therapietreue - auf dem Weg zu einer neuen europäischen Strategie für das Altern einzuladen, die am 30. September 2021 stattfindet.Datum: 30. September 2021Zeit: 11:00 - 12:30 UhrWo: OnlineDie Pressekonferenz, die von der Senior International Health Association (https://www.seniorinternationalhealthassociation.org/) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Gesellschaft für Bluthochdruck (https://www.eshonline.org/) und in enger Zusammenarbeit mit dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments Fabio Massimo Castaldo organisiert wird, findet im Rahmen des Internationalen Tages der älteren Menschen (1. Oktober) statt.Auf der Pressekonferenz werden die führenden Vertreter der europäischen Institutionen eine Botschaft über den demografischen Wandel und die Alterung der Bevölkerung übermitteln, und die ESH wird ein in Zusammenarbeit mit der SIHA entwickeltes Projekt zur Therapietreue vorstellen.Auf der Konferenz werden die wichtigsten institutionellen und gesundheitspolitischen Akteure zusammenkommen, die sich mit der Förderung des gesunden Alterns befassen, um die Notwendigkeit zu erörtern, die Gesundheit in den Mittelpunkt der politischen Agenda zu stellen, indem gezielte Strategien für ein langes Leben, wie z. B. die Therapietreue, umgesetzt werden. Fast 50 % der Patienten in Europa befolgen die Anweisungen ihres Hausarztes nicht. Eine schlechte Therapietreue wirkt sich nicht nur negativ auf die Lebensqualität der Patienten aus, da das Risiko unerwünschter Ereignisse und von Krankenhausaufenthalten steigt, sondern führt auch zu höheren Kosten für die Gesundheitsdienste. Tatsächlich ist sie heute eine der Hauptursachen für unangemessene Gesundheitsausgaben.Bei dem Treffen wird auch auf die Bedeutung der Impfung gegen Kuhpocken für den Schutz der kollektiven Gesundheit in Europa, insbesondere von gebrechlichen Menschen, und auf die Bedeutung des von der Europäischen Kommission am 27. Januar 2021 angenommenen Green Paper über das Altern hingewiesen, in dem hervorgehoben wird, dass gesundes und aktives Altern und lebenslanges Lernen die beiden Konzepte sind, die eine blühende alternde Gesellschaft ermöglichen können.Ursula von der LeyenUrsula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, wird sich mit einer Rede zu Wort melden.Fabio Massimo Castaldo, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, wird die Sitzung leiten.Die Tagesordnung der Veranstaltung finden Sie unter diesem Link, wo Sie sich auch für die Online-Pressekonferenz ab Montag, dem 27. September, anmelden können: https://www.seniorinternationalhealthassociation.org/events/international-day-of-older-persons/Pressekontakt:Gianluca Trezzig.trezzi@aimgroup.eu+39 3408528584Original-Content von: Senior International Health Association, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158883/5031261