Der Podcast zum Tag der Deutschen EinheitAuf Initiative Sachsen-Anhalts hat jedes Bundesland zum Tag der Deutschen Einheit zwei Einheitsbotschafter ernannt. Kirstin Knufmann und Falk Schuster sind die Einheitsbotschafter für Sachsen-Anhalt. Im Podcast beschreiben sie, was für sie Deutschland ist und was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Sie erzählen, welches Projekt, welches Erlebnis ohne die Deutsche Einheit vielleicht nicht möglich gewesen wäre.Video zum Podcast: https://youtu.be/eA_Szk5vGQ8Podcast: https://einheitsbotschafter.de (https://einheitsbotschafter.de)Einheitsbotschafterin Kirstin Knufmann studierte Fotografie in Köln und Barcelona. Sie lebte in München und arbeitete in New York und Los Angeles als Modefotografin - und fand schließlich ihr Glück in der Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt. 2012 gründete sie in Klötze die Firma Pure Raw, ein inzwischen international tätiges Unternehmen der Ernährungsbranche, das Algen und hochwertige, pflanzenbasierte und innovative Lebensmittel produziert. Sie baute einen Online-Shop für Rohkostprodukte auf und wurde als Deutsche Kreativpilotin ausgezeichnet. In Klötze hat sie ihre Liebe gefunden, eine Familie gegründet und ist Mutter von zwei bezaubernden Kindern. Ihr Gefühl der Einheit ist - Freude. Zuallererst wegen Ihrer tollen Familie, die es ohne die Einheit so nicht gegeben hätte.Einheitsbotschafter Falk Schuster ist zwar gebürtiger Sachse, aber längst leidenschaftlicher Sachsen-Anhalter. Er liebt die landschaftliche Vielfalt und den unglaublich kulturellen Reichtum des Landes! Falk Schuster studierte an der Hochschule für Kunst und Design auf der Burg Giebichenstein in Halle (Saale) Trick- und Animationsfilm. Er ist inzwischen ein mehrfach und international prämierter Filmproduzent. Er ist überzeugt, dass wir unsere Zukunft, wie kaum eine andere Generation vor uns, in der Hand haben. Es liege jetzt an uns, was wir aus dem Geschenk der Einheit machen.Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).