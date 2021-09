Berlin (ots) -Das Forum für Nachhaltige Holzenergie gratuliert den neu gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Auch das Forum sieht der zügigen Bildung einer an Klimaschutzzielen orientierten Regierung, die auch die Potentiale der Nutzung von nachhaltiger Holzenergie erkennt, entgegen.Angesichts der verschärften Klimaschutzziele 2030, die die kommende Regierung vor eine große Herausforderung stellen werden, kann nachhaltige Holzenergie einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten. Anders als Photovoltaik und Windenergie ist nachhaltige Holzenergie die einzige erneuerbare, abrufbare und grundlastfähige Technologie in Kraftwerksgröße. Im Ergebnis können, insbesondere bei Kraft-Wärme-Kopplung, beachtliche Mengen von CO2 eingespart werden. Um das Potenzial von nachhaltiger Holzenergie auszuschöpfen, sollte die nächste Regierung an Förderprogrammen arbeiten, welches den Betrieb solcher Anlagen erleichtert, die Planungssicherheit der Versorger erhöht, und somit die Energiewende antreibt.Pressekontakt:Dr. Frank Schaufffrank.schauff@forum-holzenergie.deKurfürstendamm 5310707 BerlinWeitere Informationen unter:https://forum-holzenergie.deOriginal-Content von: Forum Nachhaltige Holzenergie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154528/5031354