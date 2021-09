Unabhängige Vermittler können sich beim DKM Forum hybrid, am 27. und 28.10.2021 in der Messe Dortmund und auf der Plattform DKM365, auf Informationen von 160 Produktgebern und Dienstleistern aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft freuen. Am 27. und 28.10.2021 ist es wieder soweit: In der Messe Dortmund kommt es endlich wieder zum persönlichen Zusammentreffen aller Akteure aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Das Hygienekonzept gewährleistet die Sicherheit aller Teilnehmer und kann schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...