Es ist die höchste bisher gezahlte Transaktionsgebühr überhaupt. Für die Bewegung von Tether im Wert von 100.000 US-Dollar hat die Kryptobörse Bitfinex am Montagnachmittag 23,6 Millionen Dollar an Gebühren gezahlt. Am Montag um 13:10 Uhr mitteleuropäischer Zeit dürfte einigen Personen, die an einer Transaktion, die vonseiten der Kryptobörse Bitfinex veranlasst wurde, das Herz in die Hose gerutscht sein. Ein von einer der Bitfinex-Haupt-Wallets gesendeter Betrag über 100.000 Tether sollte eine Wallet der vor zwei Jahren aus Bitfinex ausgegliederten Defi-Börse Deversifi erreichen. Das gelang auch. Mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...