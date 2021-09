Der Ölpreis der Sorte Brent ist weiter auf dem Weg nach oben. Dazu tragen auf der Angebotsseite insbesondere die Nachwirkungen des Hurrikans Ida im Golf von Mexiko, aber auch die geringere Förderung des OPEC+ Kartells bei. Diese Angebotsspannungen treffen auf eine Ölnachfrage, die deutlich über den Konsensschätzungen liegt. Diese könnte durch Spannungen am Erdgasmarkt in Europa zusätzlich steigen.Der Ölpreis der Sorte Brent geht auch in dieser Woche mit Schwung in die Handelswoche und setzt damit seinen Weg nach oben nach der kurzfristigen ...

