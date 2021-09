Altasciences gab heute den weiteren Ausbau seines Standorts für Formulierung, Herstellung und analytische Dienstleistungen in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania bekannt. Altasciences, ein Unternehmen für integrierte Lösungen in der Arzneimittelentwicklung, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen aus aller Welt einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Pharmakologiestudien einschließlich Formulierung, Herstellung und analytische Dienstleistungen anbietet, startete ein zweites Bauprojekt, um seine Kapazitäten zu steigern und den ständig wachsenden Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.

Die erste Erweiterung des Lagers von Altasciences wurde Anfang dieses Jahres gestartet. Das Lager ist voraussichtlich Ende 2021 bezugsfertig. Die im Dezember 2020 erworbene Fläche von mehr als 3.250 Quadratmetern grenzt direkt an den bereits vorhandenen Standort von Altasciences an. Das neue Gebäude mit einer Deckenhöhe von 7,3 m bietet Platz für ein ca. 810 Quadratmeter großes Lager, einen ca. 810 Quadratmeter großen Produktionsbereich der Reinraumklasse C/D und einen ca. 1625 Quadratmeter großen, kundenspezifisch nutzbaren cGMP-Produktionsbereich.

Darüber hinaus baut Altasciences eine neue über 4.900 Quadratmeter große kundenspezifisch nutzbare Anlage für die Formulierungsentwicklung und die Phase I bis hin zur kommerziellen Produktion. Dieses neue Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen sein.

"Die Fertigstellung dieser bedeutenden Erweiterungen und die Investitionen in höhere Kapazität und modernste Technologie stellen sicher, dass Altasciences genau die Lösungen für die Arzneimittelentwicklung anbieten kann, die unsere Kunden heute und in Zukunft benötigen. Für uns von Altasciences ist es sehr wichtig, auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu hören und unser Angebot dann an ihre Anforderungen anzupassen", so Ben Reed, Executive Vice President of Operations.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Anbieter integrierter Lösungen für die Arzneimittelentwicklung und bietet Pharma- und Biotechnologieunternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Pharmakologiestudien einschließlich Formulierung, Herstellung sowie analytische Dienstleistungen. Seit über 25 Jahren kooperiert Altasciences mit Auftraggebern, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitstests, klinische Pharmakologie und Proof of Concept, Bioanalytik, Programmmanagement, medizinische Redaktion, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die jeweils auf konkrete Anforderungen der Auftraggeber zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt die Auftraggeber dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und diese den Patienten schneller zugänglich zu machen.

