Ein kurzer Schub durch die Bundestagswahl für den DAX brachte den Index zur 15.700 und damit auf ein Zweiwochenhoch. Ab da fiel er. Es war ein klares Zeichen aus Berlin, auch wenn die Regierung selbst nicht vermeldet werden konnte. Doch die Erleichterung über die möglichen Konstellationen hat die Marktteilnehmer zum Wochenstart aus der Zurückhaltung heraus an den Markt geholt. Der DAX sprang zum Handelsstart in dieser Woche regelrecht an und erreichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...