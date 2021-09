Straubing (ots) -



Vielleicht macht es sich mancher in der Union aber auch gerade ein bisschen einfach, wenn man alles Laschet in die zu großen Schuhe schieben will. Sein Wahlkampf war schwach, den Merkel-Bonus hat er weggezaudert, eine Dynamik konnte er nicht entfesseln - alles richtig. Die Wahl vom Sonntag war aber auch ein Urteil über die inhaltliche Leere und über die Zufriedenheit mit der Union jenseits und hinter der Überfigur Angela Merkel. Dass ausgerechnet Laschet mit der seit 16 Jahren regierenden Union ein "Modernisierungsjahrzehnt" versprach, das haben die Wähler ihm nicht abgenommen. Vielleicht hätte ein starker Kandidat mit einem starken Team vermocht, die müde Union zu einen. Die sollte jetzt die Chance ergreifen, sich zu sammeln und ihren internen Richtungsstreit zu lösen. Ob sie dafür Armin Laschet braucht, ist dann die Frage.



