Am 11. September fand in Nanning die Promotionskonferenz und Unterzeichnungszeremonie der Schlüsselentwicklungs- und Eröffnungspilotzone Guangxi Baise statt, an der insgesamt 47 Projekte mit einer Gesamtinvestition von 31,2 Milliarden RMB unterzeichnet wurden. Vor einem Jahr war die Schlüsselentwicklungs- und Eröffnungspilotzone Baise (im Folgenden als "Baise Pilot Zone" bezeichnet) genehmigt worden. Im Laufe des ersten Jahres hat sich die Baise Pilot Zone bereits einem breiteren Publikum geöffnet und die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit vertieft, indem sie an die Spitze der freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und dem ASEAN getreten ist und eine entscheidende Rolle beim Bau der Neuen Seidenstraße gespielt hat. Das erklärte die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Baise.Der grenzüberschreitende Handel verzeichnet ein stetiges Wachstum, der Umbau und die Aufwertung des Grenzhandels können erste Erfolge vorweisen. Derzeit hat die Baise Pilot Zone die Einrichtung von drei Verarbeitungsanlagen, 19 Verarbeitungsprojekten für importierte Waren über den Grenzhandel und 20 Grenzgenossenschaften gefördert, die die endogene Entwicklung des Grenzhandels stark stimuliert haben. Im Jahr 2020 nahm der Grenzhandel in Baise angesichts der ungünstigen Situation, die durch den Ausbruch von COVID-19 verursacht wurde, entgegen dem allgemeinen Trend zu und erreichte ein Gesamtimport- und -exportvolumen von 4,7 Mrd. RMB, ein Wachstum von 59,5 % gegenüber dem Vorjahr. Zwischen Januar und Juli dieses Jahres erzielte die Stadt mit einem Wachstum von 124 % gegenüber dem Vorjahr 23,829 Mrd. RMB beim Export- und Importhandel und belegt damit den ersten Platz in Guangxi in Bezug auf die Wachstumsrate.Der Verantwortliche der Jingxi Baocheng Food Co., Ltd. betonte: "Der Zoll hat eine Reihe von Geschäftsmodellreformen durchgeführt. Beispielsweise gab es eine Reform, die es Geschäftsleuten im Grenzhandel ermöglicht, importierte Waren direkt zu Verarbeitungsbetrieben zu transportieren. Unsere importierten Waren, wie z. B. frisch gefrorene Garnelen, können direkt in den Kühlraum gebracht werden, was Kosten spart und die Zollabfertigung effizienter macht. Damit können die Unternehmen effizient agieren und die durch die Reformen eingebrachten Dividenden kommen mehr Geschäftsleuten im Grenzhandel zugute.Um günstige Handelsbedingungen für ausländische Händler zu schaffen, hat die Baise Pilot Zone aktiv Geschäftsmodelle eingeführt. Dazu gehören beispielsweise Regelungen wie "vollständiger Export und vollständiger Import + zentralisierte Anwendung", "eine Lizenz für mehrere Aufträge + zentralisierte Anwendung", "zweistufige Anwendung" und "Vorabanmeldung und Checkpoint-Kontrolle" für den Import und Export auf Grenzautobahnen. Darüber hinaus wurden die Geschäftsreformen, wie die "zentrierte" Anwendung des Grenzhandels und die Politik, die den direkten Transport von Waren in die Verarbeitungsbetriebe ermöglicht, umgesetzt. Sie haben die Vorteile des Außenhandels erheblich verbessert und sparen Zeit und Kosten für Verbraucher und Händler.Unterdessen hat die Baise Pilot Zone öffentliche Dienste gefördert, darunter "verschiedene Angelegenheiten in einem System" und "Dienste aus einer Hand". Zur Umsetzung des Ziels "Handhabung in einem Schritt" wurden bei der Entwicklung von Großprojekten große Fortschritte erzielt. Der effiziente Regierungsdienst hat das Interesse vieler Investoren geweckt. Laut Statistiken wurden seit Genehmigung der Baise Pilot Zone 206 Projekte mit einer Gesamtinvestition von 198,8 Mrd. RMB eingeleitet. 250 Schlüsselprojekte mit einer Gesamtinvestition von 1,01 Billionen RMB sind reserviert.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402001Bildunterschrift: Schlüsselentwicklungs- und Eröffnungspilotzone Guangxi Baise aus der VogelperspektiveLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402013Bildunterschrift: Longbang Port, GuangxiFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1635536/1_Baise.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1635537/2_Longbang_Port.jpg