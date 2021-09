In der ersten Hälfte dieses Jahres hat Marokko 202,94 Millionen Kilo Wassermelonen in der EU verkauft, verglichen mit 195,75 Millionen Kilo in dem gleichen Zeitraum letztes Jahr, während Spanien nur 156,3 Millionen kg verkauft hat, 116,94 Millionen kg weniger als 2020, wo es 273,24 Millionen kg verkaufte, 74,82% mehr. Bildquelle: Shutterstock.com Das wurde von Hortoinfo auf Basis von...

