East-West Seed ist stolz bekannt zu geben, dass sie in dem neusten regionalen Access to Seeds Index (ATSI) für West- und Zentralafrika (WCA) um einen Platz nach oben, auf Nr. 2 von 32 Saatunternehmen aufgestiegen sind. In den Bewertungsbereichen, die begutachtet wurden, um in die Gesamtrangliste zu gelangen, platzierte der ATSI East-West Seed in zwei Bereichen an die Spitze aller 32...

