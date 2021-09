Die Krypto-Branche hat einen neuen Anhänger gefunden: Hedgefonds-Manager Steve Cohen äußerte sich kürzlich auf einer Konferenz in New York euphorisch über das disruptive Potenzial der Blockchain-Technologie. Er sehe bei Kryptos Chancen, die er nicht verpassen wolle, so Cohen. Entsprechende Investitonen hat er - zumindest privat - auch schon getätigt.? Sohn überzeugt Cohen von Bedeutung der Krypto-Industrie? Private Investitionen und Aufbau kryptobezogener Ressourcen bei Hedgefonds Point72 ...

