BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Vorsondierung FDP/Grüne:

"Nun schlägt die Stunde von Christian Lindner. Der FDP-Chef will sich mit den Grünen zu Vorsondierungen treffen, denn beide müssen sich im Kern einig sein, wen sie zum neuen Bundeskanzler machen wollen (...) Lindner tut gut daran, seine eigenen Ansprüche - beispielsweise auf das Finanzministerium - dabei etwas zurückzunehmen. Das 2017er-Argument, es sei "besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren", kann sich der Parteichef jedenfalls nicht mehr leisten. Die vielen Selbstständigen und Unternehmer, die es noch einmal mit der FDP versucht haben, würden es den Liberalen übel nehmen, wenn sie leichtfertig auf den Kabinettstisch verzichten würden. "So wie es ist, darf es nicht bleiben", sagt Christian Lindner in einem viel beachteten FDP-Wahlwerbespot. Er hat es nun selber in der Hand, dass sich etwas verändert."/zz/DP/he