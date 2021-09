EQS Group-News: BX Swiss AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Sonstiges

BX Swiss führt einzigartiges Gebührenmodell in der Schweiz ein und beteiligt börsenkotierte Unternehmen am Handelsertrag



28.09.2021 / 07:01



Die BX Swiss gibt heute bekannt, dass sie ein neuartiges Gebührenmodell einführt. Damit will sie das Wachstum der im «SME Main Market» Segment kotierten KMUs aktiv unterstützen und gleichzeitig ihre eigene Positionierung als Schweizer KMU Börse stärken. Ab 1. Oktober 2021 beteiligt die BX Swiss ihre börsenkotierten Gesellschaften mit 20% am Handelsertrag. Ein Fünftel der Gebühren, die Handelsteilnehmer der BX Swiss pro Ausführung bezahlen, kommen damit der börsenkotierten Unternehmung zugute. Für Wachstumsfirmen bietet die BX Swiss bislang bereits ideale Voraussetzungen. In diesem Jahr konnten an der BX Swiss kotierte KMUs über Kapitalerhöhungen weit mehr als CHF 30 Mio. an frischem Kapital beschaffen. Zudem wurden in diesem Jahr bisher rund CHF 15 Mio. an Kapital über ein IPO aufgenommen. Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.com Kontakt für Rückfragen: Claudia Ramondetta, Pressestelle

Tel.: +41 (0) 31 329 40 42

Email: claudia.ramondetta@bxwiss.com

