Die Blockchain entwickelt sich jeden Tag rasant weiter, und das Versprechen einer neuen Blockchain-Generation wird von der Community mit Spannung erwartet. Der Cardano Summit 2021 hat für die User ein neues Bild des Cardano-Ökosystems gezeichnet. Das Alonzo-Upgrade sollte dazu dienen, die Netzwerkfunktionalitäten von Cardano näher an den aktuell geltenden Industriestandard heranzuführen, indem es den Einsatz von Smart Contracts ermöglichen soll. Darüber hinaus kündigte Cardano während des Summits wichtige Partnerschaften an, um die Entwicklung neuer, in Smart Contracts integrierter Funktionen voranzutreiben. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...