Die amerikanische Fortune Brands Home & Security Inc. (ISIN: US34964C1062, NYSE: FBHS) wird am 15. Dezember 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 26 US-Cents je Anteilsschein ausschütten. Record day ist der 26. November 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,04 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 93,05 US-Dollar bei 1,12 Prozent (Stand: ...

