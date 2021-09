So wurde eine Vereinbarung zum vollständigen Erwerb der Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S unterzeichnet, wie der Anbieter von Energiemanagementlösungen am Dienstag bekanntgab. Luna Elektrik ist im Bereich von intelligenten Messgeräten für Strom, Wasser und Wärme sowie zugehörige Softwarelösungen tätig.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...