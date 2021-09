Die aktuell längste Serie: Immofinanz mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.07%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 13 Tage (Performance: 9.63%). Tagesgewinner war am Montag K+S mit 5,77% auf 13,85 (201% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,07%) vor Lufthansa mit 5,26% auf 6,56 (272% Vol.; 1W -24,27%) und Royal Dutch Shell mit 4,82% auf 18,86 (219% Vol.; 1W 11,58%). Die Tagesverlierer: Evotec mit -4,55% auf 41,14 (115% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,92%), HelloFresh mit -3,94% auf 81,38 (130% Vol.; 1W -5,92%), Aixtron mit -3,51% auf 22,82 (127% Vol.; 1W 0,66%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (44427,99 Mio.), Amazon (24756,42) und Apple (21558,58). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

