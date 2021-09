Das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie will den Transport von in Ammoniak gebundenem Wasserstoff erforschen. Dabei geht es um viele Themen wie zum Beispiel Betankungsanlagen für den Ammoniak-Import und den Betrieb von Schiffen mit grünem Ammoniak. TransHyDE geht an den Start, eines von drei Wasserstoff-Leitprojekten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) aus dem Zukunftspaket zur Umsetzung der 2020 beschlossenen Nationalen Wasserstoffstrategie in Deutschland. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...