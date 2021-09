Valneva und Pfizer haben weitere positive Phase-2-Ergebnisse, einschließlich einer Booster-Reaktion, für den Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 erreicht. Die Phase-2-Studie VLA15-202 untersucht die Immunogenität und Sicherheit von VLA15 in einem Impfplan für Monat 0-2-6. An der Studie, die in den USA durchgeführt wurde, nahmen laut Valneva 246 gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren teil. Die Studie erreichte laut Valneva ihren primären Endpunkt, nämlich den Nachweis, dass VLA15 einen Monat nach Abschluss der Grundimmunisierung in allen getesteten Dosisgruppen immunogen war und bei allen Serotypen hohe Antikörperreaktionen auslöste. Die fortgesetzte Auswertung nach Monat 18 zeigte, dass die Antikörpertiter danach in allen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...