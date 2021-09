DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Ford und der südkoreanische Batteriepartner SK Innovation investieren rund 11,4 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Batterieproduktion und der Fertigung. Der US-Konzern plant laut Mitteilung in den USA den Bau des ersten neuen US-Montagewerks seit Jahrzehnten. Zudem sollen drei Batteriefabriken errichtet werden, um den Vorstoß in den Bereich der Elektrofahrzeuge zu verstärken.

Zwei Batteriewerke sollen den weiteren Angaben zufolge in Kentucky und ein drittes im Westen Tennessees gebaut werden. Dort will Ford auch ein Lkw-Werk errichten, das ab 2025 elektrische Pickups der F-Serie produzieren soll. Ford plant, 7 Milliarden Dollar in das Projekt zu investieren - die größte Investition in der Geschichte des Unternehmens. SK will selbst für die Batterieproduktion mit dem US-Partner 4,4 Milliarden Dollar in die Hand nehmen.

Den Planungen zufolge sollen insgesamt 11.000 Arbeitsplätze entstehen und genügend Kapazität für den Bau von Batterien für 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr. In den letzten Jahrzehnten wurden in den USA nur wenige neue Autofabriken gebaut, darunter eine Volvo-Fabrik in South Carolina und eine kürzlich eröffnete Fabrik in Detroit, die Jeep-Modelle herstellt.

TAGESTHEMA II

Der US-Pharmakonzern Merck & Co steht offenbar vor einem milliardenschweren Zukauf zur Stärkung seines Geschäfts mit Therapien für seltene Krankheiten. Merck verhandele derzeit über die Übernahme von Acceleron Pharma, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Ein Deal für Acceleron, das einen Marktwert von rund 11 Milliarden US-Dollar hat, könnte noch diese Woche verkündet werden.

Es wäre einer der größten Deals für Merck überhaupt. Der Konzern hat offenbar andere Interessenten wie die Bristol Myers Squibb Inc ausgestochen, die bereits mit 11,5 Prozent an dem Unternehmen beteiligt ist.

Accelerons Kronjuwel ist ein experimentelles Medikament zur Behandlung von pulmonaler Hypertonie, eine Krankheit, die durch einen Anstieg des Blutdrucks im Lungenkreislauf gekennzeichnet ist und die zu einer mangelnden Sauerstoffversorgung und damit zu eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit bei den Patienten führt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 114,9 zuvor: 113,8 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.435,00 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.172,00 -0,1% Nikkei-225 30.145,66 -0,3% Hang-Seng-Index 24.577,70 +1,5% Kospi 3.099,25 -1,1% Shanghai-Composite 3.600,76 +0,5% S&P/ASX 200 7.279,20 -1,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien ist am Dienstag keine einheitliche Tendenz auszumachen. Die Energiekrise in China und der drohende Zahlungsausfall des chinesischen Immobilienriesen Evergrande lasten vielerorts auf der Stimmung. Dazu kommen überwiegend negative Vorgaben der US-Börsen. An der Tokioter Börse halten sich die Anleger auch wegen der am Mittwoch anstehenden parteiinternen Abstimmung über die Nachfolge von Ministerpräsident Yoshihide Suga an der Spitze der Regierungspartei LDP (und damit auch als Regierungschef) zurück. Die in den vergangenen Wochen hart abgestrafte Evergrande-Aktie legt in Hongkong nach dem Kursgewinn von gut 8 Prozent am Montag nun um weitere 3,5 Prozent zu. Anleger hoffen, dass ein Zusammenbruch des hoch verschuldeten Konzerns noch abgewendet werden kann. Die chinesische Zentralbank (PBoC) habe am Montag auf ihrer Homepage versichert, dass die Rechte von Immobilienkäufern gewährleistet würden, berichtet Reuters. Allerdings habe die PBoC Evergrande in ihrer Stellungnahme nicht erwähnt. Korea Gas springen in Seoul gegen die negative Tendenz um 13 Prozent. Der staatlich kontrollierte Gaskonzern will ins Geschäft mit Wasserstoffenergie expandieren. SK Innovation verbessern sich um 4,0 Prozent. Das Unternehmen hatte gemeinsam mit Ford Motor am Montag Investitionen von 11,4 Milliarden Dollar in das Joint Venture zum Bau von Akkus für Elektrofahrzeuge angekündigt.

US-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Plus hat die Aktie von Concentrix im nachbörslichen Handel am Montag auf Zahlen und Ausblick des Unternehmens reagiert. Der Kurs stieg um 4,6 Prozent. Mit einem Minus von 5,4 Prozent reagierte die Aktie von Ipower auf die Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2020/21. Der Anbieter von Hydrokultur-Zubehör war im Schlussquartal in die Verlustzone gerutscht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.869,37 +0,2% 71,37 +13,9% S&P-500 4.443,11 -0,3% -12,37 +18,3% Nasdaq-Comp. 14.969,97 -0,5% -77,73 +16,2% Nasdaq-100 15.204,83 -0,8% -124,85 +18,0% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 897 Mio 754 Mio Gewinner 1.972 1.349 Verlierer 1.346 1.927 Unverändert 139 137

Uneinheitlich - Während die Unsicherheit um den Schaden, den der wankende chinesische Immobilienkonzern China Evergrande bei einem Kollaps weltweit anrichten könnte, eher im Hintergrund schwelte, setzte sich der Anstieg der Marktzinsen bereits den fünften Tag in Folge fort und bremste die Kauflaune. Der Zinsanstieg lastete wie üblich besonders auf den Technologieaktien. Der Dow wurde dagegen gestützt von Kursgewinnen der Bankaktien und der schwer gewichteten Aktien Chevron (+2,4%) und Boeing (+1,3%). Während die Bankaktien von den steigenden Zinsen profitierten, weil sie das Kreditgeschäft profitabler machen, waren Chevron mit auf Dreijahreshochs liegenden Ölpreisen gesucht. "Wir sehen bei Aktien eine vom Anleihemarkt ausgehende Rotation. Wenn Wachstumsaktien schlecht laufen, dann betrifft das tendenziell den größten Teil der Marktkapitalisierung der Indizes und das drückt", erklärte Fondsmanager Shaniel Ramjee von Pictet Asset Management. Der Technologiesubindex im S&P-500-Index verlor 0,9 Prozent, der Index der Banken gewann 2,3 Prozent. Größte Gewinner waren aber Energieaktien wie Southwestern Energy, EQT, Transocean oder Murphy Oil mit Aufschlägen bis 22 Prozent. Der Energie-Sektor im S&P-500 führte mit einem Plus von 3,7 Prozent die Gewinnerliste an.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,28 0,0 0,28 15,9 5 Jahre 0,98 2,8 0,95 61,9 7 Jahre 1,29 3,9 1,25 64,3 10 Jahre 1,48 2,9 1,45 56,5 30 Jahre 2,00 1,2 1,98 34,9

Zehnjährige US-Anleihen rentierten zuletzt mit 1,48 Prozent, nach 1,45 Prozent am Freitag. Das ist das höchste Niveau seit Juni. Hinter der Aufwärtsbewegung stehen Signale der US-Notenbank (aber auch anderer Zentralbanken), wohl noch im laufenden Jahr, den ultralockeren geldpolitischen Kurs etwas zu straffen und möglicherweise schon Ende 2022 die Zinsen anzuheben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1699 +0,0% 1,1697 1,1712 -4,2% EUR/JPY 130,08 +0,2% 129,83 129,56 +3,2% EUR/GBP 0,8531 -0,1% 0,8536 0,8558 -4,5% GBP/USD 1,3713 +0,1% 1,3704 1,3685 +0,3% USD/JPY 111,19 +0,2% 110,99 110,63 +7,7% USD/KRW 1.182,51 +0,5% 1.177,09 1.177,21 +8,9% USD/CNY 6,4556 -0,0% 6,4570 6,4580 -1,1% USD/CNH 6,4570 -0,0% 6,4591 6,4591 -0,7% USD/HKD 7,7823 -0,0% 7,7842 7,7836 +0,4% AUD/USD 0,7306 +0,3% 0,7285 0,7279 -5,2% NZD/USD 0,7021 +0,1% 0,7014 0,7022 -2,3% Bitcoin BTC/USD 42.511,26 -1,3% 43.081,76 42.962,01 +46,3%

Am Devisenmarkt tat sich wenig. Das Ergebnis der deutschen Bundestagswahl spielte für den Euro wie schon vor der Wahl kaum eine Rolle.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,21 75,45 +1,0% 0,76 +59,3% Brent/ICE 80,28 79,53 +0,9% 0,75 +57,7%

Die Ölpreise erreichten nach Zugewinnen bis 2,0 Prozent das höchste Niveau seit 2018. Brentöl kostete zuletzt 79,44 Dollar je Barrel. Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre Ölpreisprognose 2021 um 10 auf 90 Dollar pro Barrel erhöht. Sie begründen dies mit den Nachwirkungen des Hurrikans "Ida" und der steigenden Ölnachfrage. Letztere hängt laut Marktbeobachtern auch mit der Rally bei den Erdgaspreisen zusammen. Der Preis zur Lieferung im Oktober schoss um 11 Prozent nach oben, auf das höchste Niveau seit 2014. Die Sorge vor einer Ansteckung habe die Preise getrieben, hieß es mit Blick auf die derzeitige Erdgasknappheit in Europa. Tyler Richey, Mitherausgeber des Sevens Report Research sagte, beim Erdgas spiele das Wetter die entscheidende Rolle. Derzeit würden in Erwartung eines strengen Winters mit historisch hohem Tempo Lagervorräte aufgebaut.

