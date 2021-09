About You (WKN: A3CNK4) oder Zalando (WKN: ZAL111)? Das ist inzwischen keine Frage mehr, die man sich nur als Verbraucher stellen kann. Nein, sondern auch an der Börse. Beide E-Commerce-Akteure sind inzwischen nämlich börsennotiert und Investoren können sich ihren Favoriten aussuchen. Oder aber in beide investieren. Aber in welche dieser E-Commerce-Aktien solltest du investieren? Eine hervorragende Frage! Riskieren wir heute einen Blick auf drei spannende Kennzahlen-Sets zu About You und Zalando. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...