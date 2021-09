Die Wiener Börse dürfte am Dienstag erneut vorsichtig höher in den Handel starten, nachdem der heimische Aktienmarkt am Vortag klare Gewinne verzeichnet hatte. Eine Indikation auf den Leitindex ATX tendierte gegen 8.15 Uhr um 0,22 Prozent höher.Datenseitig richteten sich in der Früh die Blicke nach Deutschland, wo das GfK-Konsumklima für Oktober bekannt gegeben wurde. Es fiel mit plus 0,3 Punkte besser ...

