Aufgrund der langfristigen und bewährten Zusammenarbeit, des ausgezeichneten Rufs im Markt, der globalen Ausrichtung und der starken Cloud-Mentalität, ist SPS nun der offizielle Distributor von Nuance

Speech Processing Solutions (SPS), ein führendes Unternehmen im Bereich professionelles Diktieren, hat eine Distributionspartnerschaftmit Nuance Communications angekündigt. SPS wird offizieller Distributor von Nuance Dragon Medical One, der führenden Cloud-basierten Spracherkennungslösung für die medizinische Dokumentation, in den Regionen Europa, und Asien-Pazifik.

Alles aus einer Hand für alle Sprache-zu-Text-Anforderungen

SPS wird somit zur zentralen Anlaufstelle für Anbieter von Lösungen für das Gesundheitswesen, die Diktier-, Spracherkennungs- und Transkriptionssoftware sowie die entsprechende Hardware anbieten. Die Die Spracherkennung Nuance Dragon Medical One, mit der Mediziner komplette Patientenakten per Sprache verwalten können, lässt sich nun problemlos mit Diktier-Workflow-Software und Hardware, wie der führenden Philips SpeechMike-Produktreihe, kombinieren.

Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions, erklärt: "Wir sind stolz darauf zukünftig Distributor von Nuance Dragon Medical One zu sein. Als führende Akteure in unseren jeweiligen Bereichen ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit Nuance unseren Vertriebspartnern und Kunden marktführende Lösungen aus einer Hand anzubieten."

Mehr als Spracherkennung

Dr. Brauner fügt hinzu: "In Kombination mit unserer Philips SpeechExec Enterprise Software können Autoren effizienter arbeiten, indem sie den spracherkannten Text zusammen mit der Aufnahme an ihre Assistenz zur Prüfung senden statt selbst Korrektur zu lesen. Auch die Spracherkennung von Offline-Aufnahmen wird erst mit Philips SpeechExec Enterprise möglich. Ein einzigartiger Vorteil, der die Möglichkeiten der führenden Cloud-basierten Spracherkennungslösung erweitert."

Mehr Möglichkeiten für Integrationspartner

SPS ist nicht nur ein wichtiger Distributor für Nuance Dragon Medical One, sondern auch für das Nuance Dragon Medical SpeechKit. Dragon Medical SpeechKit ermöglicht Entwicklern und Integratoren die Spracherkennung Nuance Dragon Medical One in ihre Anwendungen für das Gesundheitswesen einzubinden.

"Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit SPS zu erweitern, indem wir ihnen den Vertrieb von Nuance Dragon Medical One in Europa und Asien-Pazifik anvertrauen. Gemeinsam beschleunigen wir die Einführung und Skalierbarkeit von cloudbasierten Spracherkennungslösungen, um Krankenhäuser bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Indem wir Spracherkennung in der Cloud anbieten, helfen wir Krankenhäusern, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren: die qualitativ hochwertige Versorgung aller Patienten", sagt Dr. Frederik Brabant, Vice President International Channel bei Nuance.

Nuance konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung branchenführender Cloud-Lösungen während SPS seinen Vertriebspartnern und Kunden einfachen Zugang zu diesen Lösungen ermöglicht. Die Vertriebspartnerschaft für Nuance Dragon Medical One nutzt die bewährten Stärken von Speech Processing Solutions: globale Präsenz, herausragende Erfolgsbilanz im Reseller-Management und Engagement für den Speech-to-Text-Markt seit bereits mehr als 65 Jahren.

Über Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) ist ein internationales Technologieunternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Speech-to-Text-Lösungen. Überall auf der Welt arbeiten mehr als vier Millionen Anwender mit Diktierlösungen, die SPS unter der Marke Philips entwickelt und verkauft. Diese intelligenten Lösungen umfassen sowohl Workflow-Software als auch professionelle Diktiergeräte. Nutzer dieser Lösungen können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, indem sie wertvolle Zeit gewinnen, um ihren Kundenservice zu verbessern, Produktivität und Mobilität zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

SPS hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich, mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Belgien sowie ein Netzwerk von mehr als 1000 Servicepartnern weltweit.

