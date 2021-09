Berlin (ots) -Seit 01.09.2021 leitet Dieter Schwengler den Bereich Content- und Qualitätsmanagement der PMG Presse-Monitor GmbH. In seiner Position verantwortet er die Zusammenarbeit der PMG mit Medienhäusern und Publishern."Ich freue mich, dass wir Dieter Schwengler für einen Wechsel von der Alster an die Spree gewinnen konnten. Mit Dieter verstärkt ein exzellent vernetzter Vertriebs- und Medienprofi der Verlagsszene unser Team" erklärt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG. "Er kennt die vertrieblichen und technologischen Anforderungen unserer Partner-Verlage. Sein Wissen fließt mit ein, wenn wir im nächsten Jahr die Programme der neuen PMG Mediendatenbank entwickeln, die unsere Content-Partner künftig im Rahmen der Datenlieferung nutzen werden."Neben der Organisation der täglichen Qualitätssicherung aller Inhalte und Daten für die PMG Pressedatenbank liegt ein weiterer Schwerpunkt seiner Aufgaben darin, neue Publikationen und Formate für die Medienbeobachtung mit der PMG zu gewinnen.Vor seinem Wechsel zur PMG war Dieter Schwengler über zehn Jahre als Leiter Account Management bei DMV Medienvertrieb bzw. dessen Vorgängerunternehmen VU Verlagsunion tätig. Die Themen Medienwandel und Digitalisierung beschäftigen ihn bereits seit seinem Studium der Politik- und Medienwissenschaft und prägten insbesondere seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Angestellter der Universität Mannheim.Über die PMG Presse-Monitor GmbHMit der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im deutschsprachigen Raum ist die PMG Presse-Monitor GmbH ein führender Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung.Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte von rund 850 Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen mit über 4.000 Print- und Online-Quellen. Davon sind rund 2.500 digital in der PMG Pressedatenbank verfügbar. Vom Standort Berlin aus versorgt das Unternehmen über 5.000 Kunden aus Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Institutionen ebenso wie Medienbeobachtungsdienste und PR-Agenturen.Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern: Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung sowie dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger.Pressekontakt:Pressekontakt:Roger DormeierMarketing | Kommunikation | PRPMG Presse-Monitor GmbHTelefon: +49 30 28493 118E-Mail: roger.dormeier@presse-monitor.deFax: +49 30 28493 200Original-Content von: PMG Presse-Monitor GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32453/5031690