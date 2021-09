Medienberichte über das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen dezentrale Kryptowährungen haben am Freitag für deutliche Verluste bei Bitcoin und Co gesorgt - auch wenn faktisch wohl nur chinesische Krypto-Investoren davon betroffen sind. Nach einer ersten Gegenbewegung setzt der Kryptomarkt die Richtungssuche am Dienstag fort. Doch institutionelle Anleger bleiben bullish. Darauf deuten jedenfalls aktuelle Daten zu den Kapital-Zu- und Abflüssen in Krypto-Anlageprodukten hin. Nach einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...