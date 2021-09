Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schieflage des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande war für die dortigen Finanzmärkte zu Beginn der vergangenen Woche ein Schock, so die Analysten der DekaBank.Glücklicherweise sei der chinesische Kapitalmarkt international noch verhältnismäßig schwach vernetzt. Ausländische Gläubiger seien von den Ereignissen insofern kaum betroffen gewesen. Ein wahrscheinlich nachlassendes Wirtschaftswachstum in China aufgrund der Turbulenzen im Immobiliensektor werde trotzdem die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten belasten. Hierzulande erholten sich die Aktienkurse schnell wieder, selbst nachdem die US-Notenbank FED Mitte der Woche eine baldige erste Straffung ihrer Geldpolitik in Aussicht stellte, so die Analysten der DekaBank. ...

