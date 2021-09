Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Bundestagswahl ist nach wie vor Thema an den Märkten. Eine erste grundlegende Erkenntnis der Wahl ist, dass es kein Linksbündnis geben wird. David Kohl, Chefökonom von Julius Bär, hofft ein breites Regierungsbündnis. Der Experte sieht darin vor allem einen großen Vorteil. "Man muss auch die Bundesländer, die Gemeinden mitnehmen. Also wirklich in die Struktur hineingehen", so Kohl. Eine breite Mehrheit würde in der Hinsicht helfen. Was die neue Regierung tun muss, um die großen Herausforderungen wie Corona, Klimawandel, Digitalisierung etc. umzusetzen, erfahren Sie in der folgenden Sendung. Außerdem geht es darum, wie es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bestellt ist.