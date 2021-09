Die Reederei Hapag-Lloyd hat eine Minderheitsbeteiligung am JadeWeserPort erworben, dem Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven an der Nordsee: Das Hamburger Unternehmen kauft 30 Prozent der Anteile an der EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven GmbH ...

Den vollständigen Artikel lesen ...