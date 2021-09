Köln (ots) -Köln, 28. September 2021 | Das Warten hat endlich ein Ende! 1LIVE und COLOGNE COMEDY lassen Europas größte Comedy Mixshow in diesem Herbst gleich zwei Mal auf den Sektor los. Die größten Stars. Die besten Newcomerinnen und Newcomer. Und zwei Mega-Shows. Am Donnerstag, 21. Oktober 2021, steht in der Arena Oberhausen und am Samstag, 23. Oktober 2021, traditionell in der Arena Köln das Who is Who der deutschsprachigen Comedyszene auf den Bühnen, um in diesem Jahr insgesamt über 20.000 Zuschauer:innen zu begeistern! Übertragen wird die 1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL am 23. Oktober 2021 live ab 19.30 Uhr im WDR-Jugendsender 1LIVE. Zu sehen gibt es Europas größte Comedy Mixshow als Livestream auf Facebook und 1LIVE.de, und außerdem ab 21.45 Uhr im WDR Fernsehen.Moderator beider Shows ist Bastian Bielendorfer. Der 37-jährige Gelsenkirchener ist mehrfacher Bestseller-Autor, kennt die große Bühne und freut sich auf seine Rolle als Spaß-Conférencier: 'Die XXL Nacht ist der Mount Everest der Comedy. Jeder träumt davon ihn erklimmen zu dürfen, nur wenige machen es. Dass ich nun das Glück habe, eine so unglaubliche lustige Truppe präsentieren zu dürfen, ist eine der größten Ehren meines Lebens. Ich freue mich auf brechend volle Hallen, auf je drei Stunden Vollgas Comedy und auf ein Publikum, das mit uns die größten Comedyparties des Jahres feiert.'In Oberhausen stehen Özcan Cosar, Chris Tall, Markus Krebs, Miss Allie, Carl Josef, Kinan Al und Felix Lobrecht auf der Bühne.In Köln werden dann zwei Tage später Özcan Cosar, Chris Tall, Markus Krebs, Miss Allie, Faisal Kawusi, Carl Josef, und Dennis und Benni Wolter feat. Felix Lobrecht das Publikum zum Ausrasten bringen.Özcan Cosar hat zusammen mit Moderator Bastian Bielendorfer den 1LIVE Podcast 'Bratwurst und Baklava'. Der gebürtige Stuttgarter mit türkischen Wurzeln hat ein facettenreiches Leben und lässt seine Zuschauer daran teilhaben.Aus Hamburg kommt Chris Tall in den Sektor. Er moderiert nicht nur Das Supertalent, sondern ist selber auch absoluter Superstar. Ob Kinofilm, TV-Show oder große Halle, Chris Tall ist eine Comedy-Urgewalt.Pass auf...kennste den?! Markus Krebs, der Mann hinter dem Bauch is back! Wenn das Erzählen von Witzen eine Superkraft ist, dann ist Dauergast und Meister der schnellen Pointen Markus Krebs der dazugehörige Superheld. Ruhrpott-Charme als Geheimwaffe inklusive.Für feine Töne in beiden Shows sorgt Miss Allie. Allein und mit ihrer Gitarre wird die kleine Singer-Songwriterin mit Herz jeden in der Halle verzaubern und für einzigartige Momente sorgen.Der Jüngste im Line-Up ist der 16-jährige Carl Josef. Der Comedy-Shootingstar ist bereits beim Deutschen Comedypreis aufgetreten. Als Deutschlands jüngster Comedian landete er mit seinem ersten Stand-up Video in der Kultshow NightWash mit mehr als 6,6 Mio. Views einen viralen Hit. Carl Josef sitzt aufgrund einer muskulären Erkrankung im Rollstuhl und behandelt in seinem Programm den gesellschaftlichen Umgang mit behinderten Menschen - mit schwarzem Humor, frechen Sprüchen und einem großen Talent für die Bühne.Berlin und Syrien kommen in Personalunion mit Kinan Al nach Oberhausen. Message und Haltung, die bekommt man von Kinan. Der Hauptstädter tourte zuletzt mit der Comedy Crew stand up 44 um Felix Lobrecht durch Deutschland.Er ist eine Erscheinung, ob live auf der Bühne oder im Fernsehen. Faisal Kawusi geht nach vorne und macht klar, dass Grenzen von Comedy von ihm verschoben werden können. Absurde Geschichten und große Pointen sind vorprogrammiert, wenn sich der sympathische Afghane den Tabuthemen unserer Gesellschaft widmet.Er macht Comedy anders als die anderen. Felix Lobrecht ist nicht nur Deutschlands erfolgreichster Podcaster, sondern auch ein Absurditätenbenenner par excellence. Seine Comedy ist edgy und intelligent. In Oberhausen präsentiert der mit dem Deutschen Comedypreis 2020 als Bester Comedian ausgezeichnete Berliner den nächsten hype aus seinem Programm und lässt sich in Köln auf eine besondere Challenge ein.Und zwar mit diesen beiden Herren: Dennis und Benni Wolter aus Düsseldorf, vielen Zuschauer:innen bekannt von ihrem Youtube-Kanal und der gleichnamigen, preisgekrönten Comedyshow 'World Wide Wohnzimmer'. Hier war Felix zu Gast und fordert die beiden Zwillinge live in Köln zu einer Runde 'Erkennst du den Song?!' heraus. We proudly present: Dennis und Benni Wolter feat. Felix Lobrecht im XXL Spezial Battle.Beide Mixshows sind bereits seit knapp zwei Jahren ausverkauft. Ursprünglich waren sie für Oktober 2020 geplant und mussten aufgrund der Pandemie mehrfach verschoben werden. Die Durchführung beider Veranstaltungen unterliegt der Einhaltung der aktuell geltenden Coronaschutz-Verordnung und der 3G-Regelung.Veranstalter der Showreihe ist das COLOGNE COMEDY FESTIVAL, die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL wird von der BRAINPOOL TV GmbH coproduziert in Zusammenarbeit mit 1LIVE und dem WDR Fernsehen.1LIVE überträgt die Show am 23. Oktober 2021 live ab 19.30 Uhr im Radio und als Video-Livestream auf Facebook und 1LIVE.de, das WDR Fernsehen strahlt Europas größte Comedy Mixshow ab 21.45 Uhr aus.2019 wurde die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL bereits zum vierten Mal im WDR Fernsehen sowie in ONE übertragen und erreichte mit der jeweils zeitversetzten Ausstrahlung insbesondere bei der jungen Zielgruppe einen starken Marktanteil.Tickets für die 1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL am 27. Oktober 2022 sind ab dem 21. Oktober 2021 um 18:00 Uhr erhältlich.Tickets für die 1LIVE KÖLN COMEDY-NÄCHTE XXL am 28. und 29. Oktober 2022 sind ab dem 23. Oktober 2021 um 18:00 Uhr erhältlich.In den vergangenen Jahren waren die Shows in kürzester Zeit ausverkauft.Die Veranstaltungen im Überblick:1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXLTermin: Donnerstag, 21. Oktober 2021Location: König-Pilsener Arena, OberhausenBeginn: 20:00 UhrEinlass: 17.30 Uhr1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXLTermin: Samstag, 23. Oktober 2021Location: Lanxess arena, KölnBeginn: 19.15 UhrEinlass: 17.00 UhrDie Zuschauer:nnen werden gebeten, sich aufgrund längerer Einlasszeiten frühzeitig zur jeweiligen Location zu begeben! Die Shows sind bereits ausverkauft.Weitere Infos auf www.1live.de und www.comedy.cologne