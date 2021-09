Mehr als jeder fünfte Erstwähler hat die FDP gewählt, fast genauso viele die Grünen. Warum das gar nicht so erstaunlich ist, wie es zunächst klingt, und was die anderen Parteien daraus lernen können. Wohl kaum ein Teilergebnis der gestrigen Bundestagswahl hat für so viel Aufsehen gesorgt wie die Auswertung der Wahlergebnisse der Erstwähler beziehungsweise der Wählenden zwischen 18 und 24 Jahren: jeweils 23 Prozent Grüne - das war erwartbar - und FDP (Daten von Infratest Dimap variieren um ein Prozent je nach Grafik und Erhebungszeitpunkt). Warum wählen so viele jüngere Wähler die Liberalen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...