Im schwachen Marktumfeld schlagen sich Energieaktien in Europa am Dienstag gut. Damit stimmen auch die Vorzeichen für den US-Ölriesen Exxon Mobil. Dank des deutlichen Anstiegs der Ölpreise hat sich das Chartbild zuletzt bereits aufgehellt. Mit einem frischen Kaufsignal im Rücken könnte nun noch deutlich mehr drin sein.Die Ölpreise notieren inzwischen so hoch wie seit 2018 nicht mehr. Die Aktien der großen Ölkonzerne haben hier noch Nachholbedarf. Dank der wieder sprudelnden Gewinne sollte auch die ...

