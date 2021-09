Mainz (ots) -Das ZDF ist mit sieben Produktionen auf dem Hamburger Filmfest vom 30. September bis zum 9. Oktober 2021 vertreten.Das ZDF-Drama "Bring mich nach Hause" sowie die ZDF/ARTE-Produktionen "Alles auf Rot" und "Die Luft zum Atmen" werden in der Sektion "Televisionen - Fernsehen mit Format" gezeigt und bewerben sich um den "Hamburger Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen".Die drei ZDF/ARTE-Produktionen "Annette", "Evolution" und "The Gravedigger's wife" werden in der Sektion "Kaleidoskop" präsentiert.In der Sektion "Vitrina" läuft die ZDF/ARTE-Produktion "Memoria".Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985180,Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 701 6100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/filmfesthamburg2021Pressemappe: Das ZDF auf dem Filmfest Hamburg 2021: (https://presseportal.zdf.de/pm/das-zdf-auf-dem-filmfest-hamburg-2021/) https://presseportal.zdf.de/pm/das-zdf-auf-dem-filmfest-hamburg-2021/Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5031992