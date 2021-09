Mettmann (ots) -Spitzenkoch Johann Lafer ist für eismann als Genuss-Berater aktiv und war bereits fleißig: Ab sofort bereichern die ersten "aufgelaferten" Produkte die heimische Küche. Die Mission von Lafer: Genussküche für jedermann zugänglich machen, einfach, unkompliziert und lecker. Zunächst kreierte er dafür eine herzhafte Käsesuppe und zwei besondere Fischgerichte. Alle drei Produkte sind jetzt ganz neu beim Lebensmittel-Lieferdienst zu haben. Dazu finden Kunden online Rezeptideen, um dem selbstgemachten Gericht den gewissen Pepp zu verleihen.Die langen Monate von Lockdowns und geschlossenen Restaurants haben so manch einen Deutschen zum Hobbykoch gemacht. Viele haben Spaß daran gefunden, mit der Familie am heimischen Herd zu stehen. Doch irgendwann haben alle Pasta und Pizza satt, den Neu-Köchen gehen die Ideen aus und die Sehnsucht nach kreativer Sterneküche wächst. Deshalb gibt Johann Lafer auf www.eismann.de clevere Tipps und Tricks, wie man alltägliche Zutaten in eine spannende Gourmet-Kreation verwandeln kann.Inspiration vom ProfiJohann Lafer gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Köchen im deutschsprachigen Raum. Er motiviert Millionen TV-Zuschauer in diversen Liveshows, selbst den Kochlöffel zu schwingen. Zudem ist Lafer als Buchautor aktiv, ist Herausgeber eines eigenen Magazins, betreibt einen Podcast "Lafer & friends" und seine eigene Indoor- und Outdoor-Kochschule in Guldental. Nun unterstützt er eismann mit seiner 45-jährigen Koch-Expertise als kulinarischer Berater, entwickelt für den Tiefkühlspezialisten neue Produkte, Rezepte und begleitet Events."Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, guten Geschmack leicht zugänglich zu machen. Mit eismann habe ich einen Partner gefunden, der Wert auf hohe Qualität legt und keine zusätzlichen Konservierungs- oder Geschmacksstoffe verwendet. Das war mir besonders wichtig", sagt Johann Lafer zu der Partnerschaft.Exklusive Produkte für die heimische SpitzenkücheUnter der Marke "Aufgelafert" zaubert Lafer leckere Gerichte exklusiv für eismann-Kunden. Sein erster Streich: Die "Österreichische Käsesuppe" mit Bergkäse, cremig-rahmig im Geschmack. Gekocht wird sie nach einem Originalrezept aus dem österreichischen Bundesland Steiermark, der Heimat von Lafer. Daher steckt besonders viel Herzblut und Erfahrung in diesem Rezept, das der Gourmet mit Muskat, Limettensaft und Weißwein verfeinert hat. Zu bestellen im eismann-Onlineshop, tiefgekühlt geliefert und einfach in 25 Minuten im Wasserbad erhitzt für einen zünftigen Abend in den eigenen vier Wänden.Auch zwei besondere Fischgerichte hat Johann Lafer extra entwickelt. Das Kabeljau-Rückenfilet aus zertifiziert nachhaltiger Fischerei wurde süß-scharf mit körnigem Dijon-Senf und feinen Dillspitzen "aufgelafert". Wer es würziger mag, bekommt den Kabeljau aus dem Atlantik mit Kapern, Petersilie, Basilikum und Schnittlauch in einer cremigen Sauce Hollandaise als zweite Variante des Starkochs."Wir sind froh, mit Johann Lafer einen Partner an der Seite zu haben, der seine Erfahrung mit uns teilt und seine Ideen mit uns verwirklichen kann", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer der eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH. "Pünktlich zum Weihnachtsfest gibt es bereits die nächsten aufgelaferten Gerichte. Und wir sind schon gespannt, welche kulinarischen Kreationen für das kommende Jahr entwickelt werden."Über eismann:Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit über 40 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Mehr als 800 selbstständige Handelsvertreter und etwa 400 Mitarbeiter kümmern sich um ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.Pressekontakt:eismann Tiefkühl-Heimservice GmbHPatrick SchöweTelefon: +49 (0) 2104 219 846E-Mail: presse@eismann.deFaktenkontor GmbHDennis LindTelefon: +49 (0) 40 253185129E-Mail: Dennis.Lind@faktenkontor.deOriginal-Content von: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82724/5032005