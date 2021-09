Am Stammsitz in Lichtenfels nahm die Lifocolor Gruppe ihr neues und zugleich größtes Produktionswerk in Betrieb. Feierliche Einweihung: Dr. Martin Fabian, Geschäftsführer der Lifocolor Gruppe (rechts) gemeinsam mit Christian Meißner, Landrat des Landkreises Lichtenfels. (Bild: Lifocolor) Im vergangenen Jahr wurde der Erweiterungsbau in Straufhein-Adelshausen eröffnet. Zusammen mit dem nun eingeweihten Produktionswerk in Lichtenfels erweitert Lifocolor die Kapazitäten im Masterbatch-Bereich, bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...