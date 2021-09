Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der Abwärtstrend der letzten Wochen am Dienstag mit beschleunigtem Tempo fort.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich der Abwärtstrend der letzten Wochen am Dienstag mit beschleunigtem Tempo fort. Seit seinem Hoch im August bei 12'573 Punkten steht für den SMI damit ein Minus von mehr als 1000 Zählern zu Buche. Die letzten vier Handelswochen hat der Index denn auch allesamt mit Abgaben beendet. Entsprechend angeschlagen ist auch das charttechnische Bild für den...

Den vollständigen Artikel lesen ...