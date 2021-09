Total wird künftig auch in China ein Ladenetz aufbauen. Über ein 50:50-Joint-Venture mit dem staatlichen Energieversorger China Three Gorges Corporation (CTG) sollen bis 2025 mehr als 11.000 öffentliche Ladepunkte mit 60 bis 120 kW in der Provinz Hubei installiert werden. Genau genommen wird das Joint Venture zwischen Total und CTG über deren Tochtergesellschaften CTG Capital und CTG Electric Energy ...

