FORTUNE 500-Unternehmen und andere weltweit führende Unternehmen gesellen sich zu Preisträgern wie Discover, Goldman Sachs, NBCUniversal, Dow und Alexion, indem sie bewährte Praktiken für Unternehmensresilienz nachweisen, um für Sicherheit von Menschen zu sorgen und Betriebsabläufe zu gewährleisten

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) gab heute bekannt, dass die globalen Branchenführer Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda"), dentsu international und Finastra jetzt zu der ausgewählten Gruppe multinationaler Unternehmen zählen, die aufgrund ihrer Leistung unter Einhaltung streng formalisierter Standards mit der renommierten Best in Enterprise Resilience Auszeichnung geehrt und als Critical Event Management (CEM) Certified eingestuft wurden.

Das Everbridge Critical Event Management (CEM) Certification Programm bietet einen einzigartigen Normenrahmen zur Beurteilung der allgemeinen Unternehmensresilienz eines Unternehmens, wobei 20 Jahre Erfahrung mit professionellen Diensten bei Zehntausenden von Projekten in 150 Ländern herangezogen und einige Zehnmilliarden wichtige Interaktionen ermöglicht werden. Das proprietäre Zertifizierungsverfahren von Everbridge bietet Organisationen eine durchgängige Methodik zur Evaluierung und für das Benchmarking der Resilienz in Zusammenhang mit Krisenereignissen. Unternehmen, die den CEM CertificationTM-Status erreichen, wenden Best-Practice-Methoden an, um für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu sorgen und reibungslose Betriebsabläufe zu gewährleisten.

Takeda, dentsu und Finastra stehen in einer Reihe mit den großen Finanzdienstleistern Discover und Goldman Sachs, Massenmedien und dem Unterhaltungskonzern NBCUniversal, sowie dem multinationalen Chemieunternehmen Dow und dem führenden globalen pharmazeutischen Unternehmen Alexion bei ihrem Nachweis transformativer, technologischer und datengestützter Bereitschaft und der Erfüllung der Sorgfaltspflicht (Duty of Care), indem betriebliche Verbesserungen durchgeführt und Einnahmequellen im Falle von Krisenereignissen ermöglicht und geschützt werden.

"Die Fähigkeit, Unternehmensresilienz unter Beweis zu stellen, steht in Einklang mit der Zunahme von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als Investitionsmessgröße oder Screening Faktor, und fügt sich in Governance-Initiativen ein", so Connor Taylor, Technology Analyst in der ESG Sustainability Practice bei Verdantix. "Everbridge hat einen neuen überzeugenden internationalen Rahmenplan aufgestellt, der ein Benchmarking des gesamten Lebenszyklus der Unternehmensbereitschaft erstellt mit besonderem Fokus auf unterschiedliche Vorkommnisse, darunter IT-Vorfälle, Lieferkettenkontinuität und physische Risiken."

Das im Juli 2021 von Everbridge eingeführte proprietäre CEM Standards Framework und damit in Zusammenhang stehende Zertifizierungsverfahren bieten Organisationen die branchenweit erste durchgehende Methodik für Evaluierung und Benchmarking der Bereitschaft von Unternehmen in Bezug auf ihre Resilienz. Zu den Kategorien für eine mögliche Zertifizierung gehören die Gewährleistung der Sicherheit von Mitarbeitern, die Aufrechterhaltung der Betriebskontinuität und die verfügbare Betriebszeit, die Optimierung von Lieferketten und Versorgungswegen, die Förderung der Vernetzungsfähigkeit, die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit intelligenter Gebäude und des Internet der Dinge (IoT) sowie die Bewahrung der Identität einer Marke und ihres Rufs durch robuste und reaktionsfähige IT-Systeme in einer zunehmend virtuellen Welt.

"Diese Anerkennung des Risikomanagements in der Branche unterstreicht die Strategie und das Engagement von Takeda in Bezug auf die Krisenbereitschaft und Unternehmensresilienz durch die Leistungskraft von Daten und digitaler Analytik, Risikomanagement und Einsichtnahmen in das Gesamtrisiko, wie sie durch die Anerkennung des Risikomanagements in der Branche besonders hervorgehoben wird", so Whit Chaiyabhat, Vice President und Head of Global Security Crisis Management bei Takeda. "Takeda ist ein erstklassiges globales Biopharmaunternehmen mit einem starken Wertesystem. Seine globale mehrjährige Sicherheits- und Krisenresilienzvision ist direkt auf unsere Arbeit ausgerichtet, unseren Kunden zu dienen. Diese Unternehmensresilienz unterstreicht dieses Engagement zusätzlich angesichts zahlreicher globaler Betriebsrisiken."

"Bei dentsu haben das Wohlbefinden und die Sicherheit unserer Mitarbeiter eine ganz besondere Bedeutung. Wir erkennen auch, dass die organisationsbezogene Resilienz unerlässlich für nachhaltiges Wachstum ist", so Adam Barrett, Head of Resilience, dentsu international. "Die Anerkennung als ein "Best in Enterprise Resilience"-Unternehmen bestätigt unseren Kollegen, Kunden und Partnern, dass dentsu in der Branche akzeptierte "Good Practice"-Methoden einhält und eine vorausschauende Denkweise in Bezug auf Resilienz gewählt hat."

"Diese Zertifizierung ist Beleg für die starke Risikomanagementkultur, die wir in unserem Unternehmen geschaffen haben, indem wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren, die Organisation in die Lage zu versetzen, das Risikomanagement bei unserer tagtäglichen Entscheidungsfindung einzusetzen", so Elona Ruka-Wright, Senior Vice President, Chief Risk Officer bei Finastra. "Risiken betreffen alle Aspekte unseres Unternehmens und die Auswirkungen sind weitreichend. Wir unternehmen die notwendigen Schritte für die Resilienz des Unternehmens und verfügen über proaktive Pläne für unerwartete Ereignisse, die unsere globalen Operationen sowie unsere Mitarbeiter und Kunden schützen. Diese Zertifizierung spiegelt diese unnachgiebigen Anstrengungen wider."

Unter Leitung des Professional Services Teams von Everbridge wird für die Beurteilung dieser Kategorien das Ergebnis von mehr als 500.000 Beratungsstunden für mehrere Tausend der weltweit größten Unternehmen und Institutionen genutzt. Dies trägt zur Sicherheit der Menschen in mehr als 1.500 Gemeinden, Landkreisen, Städten, Bundesstaaten und Ländern in jeder größeren Region der Welt, einschließlich Europa, Asien, Ozeanien, Naher Osten, Afrika und Amerika, bei. Jede Organisation (einschließlich Nicht-Everbridge-Kunden) kann an dem Zertifizierungsbeurteilungsverfahren teilnehmen, das typischerweise im Verlauf eines Drei- bis Fünfwochenzeitraums stattfindet.

"Everbridge beglückwünscht Takeda, dentsu und Finastra für den Nachweis der Führungsrolle im Bereich Unternehmensresilienz. Dies dient als Modell für andere vorausschauend denkende Unternehmen", so Dr. John Maeda, Chief Experience Officer bei Everbridge. "Angesichts einer weltweit zunehmenden Zahl von Krisenereignissen repräsentiert die Unternehmensresilienz einen Weg, inmitten ungewisser Zeiten dennoch zu florieren, und unsere Methode bietet branchenweit den ersten standardisierten Weg, dies für künftige Geschäftskontinuität präzise zu erfassen und zu unterstützen."

Die Einstufung als CEM Certified bietet Organisationen die folgenden Vorteile:

Leistungsmaßstab im Vergleich mit Branchenkollegen, einschließlich Stärken und Möglichkeiten zur Verbesserung

Verbesserung der Resilienzplanung, des Budgetierungsprozesses und der Ressourcenallokation

Vorantreiben einer starken Rendite durch zielgerichtete Initiativen

Nachweis des Engagements für Unternehmensresilienz und Sorgfaltspflicht, indem Vertrauen bei Mitarbeitern, Partnern, Kunden und Investoren geschaffen wird

Rekrutierung und Bindung von Top-Talenten

Formalisierung der Anerkennung auf organisatorischer Ebene für globale Führungsrolle im Bereich Unternehmensresilienz

Belohnung individueller Leistungen durch Mitarbeiterzertifizierungen im Rahmen beruflicher Profile

Die CEM Certification stattet Mitarbeiter, Kunden und Stakeholder von Unternehmen mit dem Vertrauen aus, dass ihr Unternehmen eine führende Rolle bei der digitalen Transformation einnimmt und von einer Position unternehmensweiter Resilienz aus agiert. Bei Erhalt des Status "Best in Enterprise Resilience" bestätigt eine Zertifizierungsmedaille für Verkäufer, Partner und Kunden die Validierung einer ausgesprochen "resilienten" Organisation.

Zusätzliche Informationen über das CEM Certification Programm von Everbridge, auch zur Anmeldung, erhalten Sie unter https://bestinenterpriseresilience.com/

Über Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf Krisenereignisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen: Keep People Safe and Organizations Running. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 5.800 Kunden weltweit darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Personen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationsmodalitäten automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Everbridge betreut 8 der 10 größten Städte in den USA, 9 der 10 größten Investmentbanken in den USA, 47 der 50 größten nordamerikanischen Flughäfen, 9 der 10 weltweit größten Beratungsfirmen, 8 der 10 weltweit größten Autohersteller, 9 der 10 größten Gesundheitsdienstleister in den USA und 7 der 10 größten Technologieunternehmen in der Welt. Everbridge unterhält seinen Hauptsitz in Boston sowie weitere Niederlassungen in 25 Städten rund um den Globus. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.everbridge.com

Hinweise auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995, darunter insbesondere Aussagen bezüglich der erwarteten Chancen und Trends für das Wachstum in unseren kritischen Kommunikations- und Unternehmenssicherheitsanwendungen und in unserem Gesamtgeschäft, unserer Marktchancen, unserer Erwartungen im Hinblick auf den Umsatz unserer Produkte, unseres Ziels, die Führungsposition in unserem Markt aufrechtzuerhalten und die Märkte zu erweitern, in denen wir um Kunden konkurrieren, sowie bezüglich der erwarteten Auswirkungen auf unsere Finanzergebnisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen sowie auf den derzeitigen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Begriffe wie "erwarten", "voraussichtlich", "sollten", "überzeugt sein", "anstreben", "projektieren", "Ziele", "schätzen", "potenziell", "Prognosen", "können", "werden", "könnten", "beabsichtigen" sowie Variationen dieser Begriffe oder ihre Verneinungen sowie Synonyme sollen derartige zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderen insbesondere die Fähigkeit unserer Produkte und Leistungen, bestimmungsgemäß zu funktionieren und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen; unsere Fähigkeit, gegebenenfalls übernommene Geschäftsbereiche und Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und zu binden und den Umsatz mit Bestandskunden zu erhöhen; unsere Fähigkeit, den Umsatz mit unserer Anwendung Mass Notification und/oder anderen Anwendungen zu steigern; Entwicklungen auf dem Markt für gezielte und kontextrelevante kritische Kommunikation oder in dem zugehörigen regulatorischen Umfeld; eventuell ungenaue Einschätzungen der Marktchancen und Prognosen bezüglich des Marktwachstums unsererseits; in der Vergangenheit war unsere Rentabilität nicht durchgängig stabil und Rentabilität wird auch in Zukunft möglicherweise nicht erreicht oder gewahrt; die langwierigen und unvorhersehbaren Vertriebszyklen bei Neukunden; die Art der inhärenten Haftungsrisiken unseres Geschäfts; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu integrieren und zu binden; unsere Fähigkeit, erfolgreiche Beziehungen zu unseren Vertriebs- und Technologiepartnern zu unterhalten; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; unsere Fähigkeit, mit dem Wettbewerbsdruck umzugehen; potenzielle Haftpflicht im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit und Sicherheit personenbezogener Daten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen sowie andere Risiken, die in den Unterlagen näher beschrieben sind, die wir bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht haben, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr, der am 26. Februar 2021 bei der SEC eingereicht wurde. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen unsere Ansichten am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung unserer Ansichten zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Alle Everbridge-Produkte sind Warenzeichen von Everbridge, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- oder Unternehmensnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

