München (ots) -Prof. Dr. Dirk Boll von Christie's leitet Benefizauktion | Theaster Gates stellt Werk zur Verfügung | Honorary Chairs: Bice Curiger (Fondation Vincent van Gogh, Arles), Dr. Eva-Maria Fahrner-Tutsek (Alexander Tutsek-Stiftung, München), Maja Hoffmann (LUMA Foundation, Zürich) und andereIn genau einem Monat veranstalten die FREUNDE HAUS DER KUNST, Förderkreis vom Haus der Kunst in München, die Benefiz Gala AMID AUTUMN GLOW mit einer hochkarätigen Auktion. Unter den Hammer von Prof. Dr. Dirk Boll, President Europe & UK, Middle East & Africa (EMEA) bei Christie's und selbst im Kuratorium der FREUNDE HAUS DER KUNST, kommt eine breite Auswahl an Werken renommierter Künstlerinnen und Künstler wie Theaster Gates, Phyllida Barlow, Anri Sala, Thomas Ruff und Kapwani Kiwanga. Aber auch Lose von aufstrebenden, deutschen und internationalen Kunstschaffenden sowie außergewöhnliche Ereignisse - darunter ein privates Dinner mit einem Starkoch - können ersteigert werden.Mit den Erlösen der Auktion unterstützen die FREUNDE HAUS DER KUNST das innovative Ausstellungsprogramm des Künstlerischen Geschäftsführers Dr. Andrea Lissoni im Haus der Kunst. Bereits Anfang Oktober wird es möglich sein, erste Gebote online zu platzieren. Am 28. Oktober ist eine Live-Auktion im Haus der Kunst geplant. Zudem soll es ein Benefiz-Dinner geben, für das der Multimedia-Künstler Jacolby Satterwhite ein Setting entwickelt und eine neue Videoarbeit vorstellt. Die Tänzerin und Choreografin Cecilia Bengolea wird performen.Wegen der finanziellen Einschnitte während der Pandemie sind in diesem Jahr zum ersten Mal auch Künstler und Galerien zur Hälfte an den Einnahmen der Auktion beteiligt. Das Engagement von Prof. Dirk Boll und Christie's erfolgt pro bono. Eingeladen sind Kunstfreunde und Sammler weltweit. Der Rahmen der abendlichen Veranstaltung steht unter dem Patronat der Honorary Chairs Bice Curiger, Dr. Eva-Maria Fahrner-Tutsek, Maja Hoffmann und weiterer Namen der internationalen Kunstszene.Dr. Andrea Lissoni, Künstlerischer Geschäftsführer im Haus der Kunst: "Ich freue mich sehr darauf, bei meiner ersten Benefiz Gala der FREUNDE HAUS DER KUNST mitzuwirken, nachdem ich in der Vergangenheit viele positive Berichte von geschätzten Kollegen über diese außergewöhnliche Veranstaltung gehört habe. Vor allem bin ich tief berührt von der Großzügigkeit aller Künstler, die wir eingeladen haben, ein Werk für den zukünftigen Weg des Hauses der Kunst zu spenden."Prof. Dr. Dirk Boll erläutert sein Engagement: "Besonders in deutschsprachigen Ländern haben wir diese großartige Einrichtung von unabhängigen Ausstellungsplattformen wie das Haus der Kunst: Orte, an denen Kunst gezeigt werden kann, die noch nicht Eingang in Museumssammlungen gefunden hat, sondern sich im Kanonisierungsprozess befindet, zu dem diese Plattformen einen signifikanten Beitrag leisten. Damit ist das Haus der Kunst ein ganz besonderer Ort für die moderne und zeitgenössische Kunst - nicht nur in München oder Deutschland, sondern mit Strahlkraft in die Welt. Die FREUNDE HAUS DER KUNST unterstützen diese Bedeutung leidenschaftlich und hoch kompetent. Es ist mir eine Ehre und Freude, ihre Benefizauktion 2021 zu leiten."Silvia Langen, Vorsitzende des Vorstands FREUNDE HAUS DER KUNST, zur Bedeutung der Auktion: "Gemeinsam mit dem gesamten Vorstand und dem Kuratorium freue ich mich sehr auf die Benefizauktion 2021 mit dem Leitmotiv AMID AUTUMN GLOW. Am Haus der Kunst lernt man großartige, visionäre Künstler aus allen Erdteilen kennen, die uns neue Perspektiven eröffnen. Die Erlöse aus der Benefizauktion tragen wesentlich dazu bei, die weltoffene Programmatik dieser so wichtigen Institution zu unterstützen.Zugangsdaten und Ablauf der Benefizauktion werden rechtzeitig angekündigt.Über die FREUNDE HAUS DER KUNSTDie FREUNDE HAUS DER KUNST unterstützen diese einzigartige Institution seit 1954. Der Verein ist der 'Stiftung Haus der Kunst', einer gemeinnützigen Betriebsgesellschaft, die auf dem Modell öffentlicher und privater Förderung basiert, auch als Gesellschafter eng verbunden. Der seit November 2018 aktive Vorstand besteht - wie das Kuratorium - aus Kunstliebhabern mit einer starken Vernetzung in die internationale Kunstszene.