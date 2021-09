Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Mindtree (https://www.mindtree.com/), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, ist vom Great Place to Work®-Institut als einer von India's Best Workplaces for Women 2021 (in der Kategorie Top 50 - Große Unternehmen) ausgezeichnet worden.Von den 712 Unternehmen, die in dieser Liste bewertet wurden, erfüllten 512 die folgenden Zulassungskriterien:- Frauen machen mindestens 10 % der Belegschaft aus- Frauen geben mindestens 70 % positives Feedback zum Trust Index© - dem weltweit anerkannten Rahmenwerk des Great Place to Work®-Instituts, das zur Bewertung der Mitarbeitererfahrung verwendet wirdDarüber hinaus wurden die "Great Place to Work-Certified"-Unternehmen auf der Grundlage von Geschlechterparität in Bezug auf Erfahrung und Vertretung auf allen Ebenen bewertet, um auf die Liste von India's Best Workplaces for Women 2021 zu gelangen."Vielfalt und Inklusion sind die Grundlage dafür, Kreativität zu nutzen, Innovationen voranzutreiben und die Möglichkeiten neu zu definieren", erklärte Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Geschäftsführer von Mindtree. "Diese prestigeträchtige Auszeichnung bestätigt unseren unermüdlichen Einsatz dafür, eine wirklich integrative Umgebung zu schaffen, in der sich jeder und jede Einzelne unabhängig von Geschlecht und anderen Unterschieden geschätzt, respektiert und gestärkt fühlt. Für uns sind solche Anerkennungen sowohl eine Frage des Stolzes als auch der Verantwortung. Weit über ein Drittel unserer weltweiten Belegschaft besteht aus Frauen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf 40 % zu erhöhen.""Eines haben uns die Best Workplaces for Women gelehrt: Unabhängig von den Herausforderungen, die sich aus der Pandemie oder sogar der Branche, in der sie tätig sind, ergeben - sie wollen ein vielfältiges, gerechtes und integratives Umfeld schaffen", betonte Sandhya Ramesh, Leiter für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion bei Great Place to Work® India. "Die Stimmen ihrer weiblichen Angestellten, die Qualität inklusiver Vorgehensweisen und die Maßnahmen zu einer gerechten Machtverteilung innerhalb des Unternehmens sind ein Zeugnis dafür."Der Bericht und die vollständige Liste von India's Best Workplaces for Women 2021 können hier eingesehen werden: https://www.greatplacetowork.in/women/.Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mindtree wurde 1999 als "Born Digital"-Unternehmen gegründet und gehört heute der Larsen & Toubro Group. Das Unternehmen wendet sein tiefgreifendes Domänenwissen auf 260 Unternehmenskundenengagements an, um Silos aufzubrechen, der digitalen Komplexität einen Sinn zu geben und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in 24 Ländern auf der ganzen Welt tätig und gelten durchweg als einer der besten Arbeitgeber. Das spiegelt sich täglich in unserer erfolgreichen Kultur wider, die aus über 27.000 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten "Mindtree Minds" besteht.Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.Weitere Informationen erhalten Sie unter: media@mindtree.comInformationen zu Great Place to Work®Als weltweite Autorität für Arbeitsplatzkultur untersucht Great Place to Work® seit über drei Jahrzehnten die Mitarbeitererfahrung und -verfahren in Unternehmen. Jedes Jahr arbeiten mehr als 10.000 Unternehmen aus über 60 Ländern mit dem Great Place to Work®-Institut zur Bewertung, zum Benchmarking und zur Planung von Maßnahmen zur Stärkung ihrer Arbeitsplatzkultur zusammen.In Indien konzentrierte sich die von Great Place to Work® durchgeführte Untersuchung auf den Zustand des Vertrauens in die Arbeitsplätze, die Art und Weise, wie die Erfahrung der Mitarbeiter gefördert wird und die Auswirkungen dessen auf die Geschäftsergebnisse. Die Studie zeigt, dass es einen klaren und direkten Zusammenhang zwischen Mitarbeiterengagement und finanzieller Leistung gibt und dass die besten Arbeitsplätze die wichtigsten Aktienindizes in Indien ständig übertreffen.In Indien arbeitet das Institut jährlich mit mehr als 1100 Unternehmen aus über 22 Branchen zusammen, um ihnen beim Aufbau von "High-Trust, High-Performance Cultures" zu helfen, die auf nachhaltige Geschäftsergebnisse ausgerichtet sind. Hunderte von CEOs und CXOs von India Inc. sind Teil der großartigen Community, die sich der Vision verschrieben hat, Indien zu einem "great place to work FOR ALLTM" zu machen.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.greatplacetowork.in/ und auf LinkedIn (https://in.linkedin.com/school/great-place-to-work-institute-india/), Twitter (https://twitter.com/GPTW_India/), Facebook (https://www.facebook.com/GREATPLACETOWORKINSTITUTEINDIA/) und Instagram (https://www.instagram.com/india_greatplacetowork/).Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115153/5032107