Heidelberg (ots) -Beim Heidelberg Laureate Forum (HLF) treffen normalerweise die Besten aus Mathematik und Informatik mit 200 ausgewählten Nachwuchsforschenden aus der ganzen Welt in Heidelberg zusammen. In diesem Jahr fand das 8. HLF digital statt und überzeugte vom 20. bis 23. September 2021 mit einem interaktiven Programm und vielen Highlights.Vier Tage lang ging es in den eigens dafür aufgebauten Sendestudios in der Neuen Universität Heidelberg, dem eigentlichen Veranstaltungsort des HLF, hoch her. Denn die Nachwuchsforschenden aus rund 55 Nationen sollten, wenn sie schon nicht nach Heidelberg kommen konnten, eine Veranstaltung voller Inspiration und Austausch erleben und auch digital den "Geist des HLF" spüren. Vom hochkarätigen wissenschaftlichen Programm bis hin zu Pubquiz und After Party samt DJ in der virtuellen Realität war alles dabei.Mehr als 30 Preisträgerinnen und Preisträger hatten ihre Teilnahme zugesagt, darunter auch solche, die bisher noch nie dabei waren. In fast privater Atmosphäre gaben sie den jungen Forschenden Einblicke in ihre Arbeit und viele wertvolle Ratschläge mit auf den Weg.Auf einer eigens für das 8. HLF angepassten Konferenzplattform erlebten die Teilnehmenden ein buntes und dynamisches Programm. Und egal ob Wissenschaft oder Rahmenprogramm - der Schwerpunkt lag immer auf Interaktion und Partizipation.Das wissenschaftliche Programm deckte ein breites Spektrum ab. Neben Vorträgen zu aktuellen Erkenntnissen, Posterpräsentationen über die Arbeit der jungen Forschenden, interaktive Sitzungen zu Karrierewegen und verschiedenen Workshops überzeugten vor allem die Diskussionsrunden. Inhalte wie Wissenschaftskommunikation, die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz für die Zukunft oder die Epidemiemodellierung, Thema des diesjährigen Hot Topics, waren ganz vorne mit dabei. Zudem gab es Diskussionen von und mit Preisträgerinnen und Preisträgern über die enge Verbindung von Mathematik und Informatik sowie die ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen des Fortschritts in der Computer- und Informationstechnologie."Dieses breite Spektrum zeigt, dass die Preisträgerinnen und Preisträger nicht in ihrem Elfenbeinturm verharren, sondern dass sie sich in der Gesellschaft engagieren und Verantwortung übernehmen", resümierte Prof. Dr. Anna Wienhard, Wissenschaftlicher Vorstand und selbst Mathematikerin, bei der Abschlussveranstaltung des 8. HLF. "Der Enthusiasmus, mit dem sich die jungen Forschenden für die Wissenschaft engagieren und Fragen nach den Auswirkungen und der Verantwortung der Forschung stellen, stimmt mich hoffnungsvoll für die Zukunft der Mathematik und Informatik sowie der Gesellschaft", so Wienhard weiter.Die Rückmeldungen über die Konferenzplattform, per E-Mail und die sozialen Medien zeigten: Die Veranstaltung hat neue Wege eingeschlagen und das Ziel eines interaktiven und dynamischen digitalen 8. HLF erreicht. Auf die Frage, wie es im nächsten Jahr weitergeht, konnte Beate Spiegel, Vorstand der Heidelberg Laureate Forum Foundation und Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung, zwar keine finale Antwort geben, zeigte sich jedoch positiv: "Natürlich freuen wir uns darauf, das HLF wieder vor Ort auszurichten. Doch bis das sicher möglich ist, werden wir weiter an effektiven Alternativen arbeiten. Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viel gelernt. Das werden wir nutzen, um zu wachsen und uns zu verbessern."- Die Aufzeichnungen des 8. HLF stehen ab sofort auf dem HLF YouTube Kanal unter https://www.youtube.com/user/LaureateForum.- Einen Blick hinter die Kulissen bietet der Vlog@HLF21 unter https://www.youtube.com/playlist?list=PLS0TjJA_GZXfqZeseqsGNDuQBfFuvqDPQ- Impressionen finden Sie auf flickr unter https://flic.kr/s/aHsmWH7Awo- Erfahren Sie mehr über ausgewählte Nachwuchsforschende in unserem neuen HLFF Spotlight Podcast https://www.newsroom.hlf-foundation.org/media-library/podcast.html- Weitere Informationen erhalten Sie auf der HLF Website https://www.heidelberg-laureate-forum.org/HintergrundDie Stiftung Heidelberg Laureate Forum Foundation (HLFF) organisiert das Heidelberg Laureate Forum (HLF), ein Netzwerktreffen, das die Trägerinnen und Träger der renommiertesten Auszeichnungen in Mathematik und Informatik mit 200 herausragenden Nachwuchsforschenden dieser Fachgebiete zusammenbringt. Ein weiterer Fokus der Stiftung liegt darauf, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die beiden Disziplinen Mathematik und Informatik zu lenken, das Interesse daran zu wecken und nachhaltig zu stärken. In ihrer Mathematik-Informatik-Station finden rund ums Jahr Aktivitäten für alle Altersklassen statt. Die HLFF wurde gegründet und wird getragen von der Klaus Tschira Stiftung (https://www.klaus-tschira-stiftung.de/), die Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik fördert. www.hlf-foundation.orgPressekontakt:Nicole SchmittKommunikationHeidelberg Laureate Forum Foundationmedia@heidelberg-laureate-forum.orgTel.: +49 6221 533-389Original-Content von: Klaus Tschira Stiftung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130932/5032094