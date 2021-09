DJ Höherer Umschlag in China belebt Containerhandel

ESSEN/BERLIN (Dow Jones)--Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im August saisonbereinigt um 3,2 Punkte auf 126,6 gestiegen. Der Anstieg des weltweiten Containerumschlags gehe vor allem auf die chinesischen Häfen zurück. In den europäischen Häfen sei der Umschlag hingegen leicht gesunken, teilte das RWI mit.

In den chinesischen Häfen wurde der Containerumschlag den Angaben zufolge kräftig gesteigert. Der Index stieg von 126,4 auf 131,6 Punkte. Die schrittweise Wiedereröffnung eines zuvor geschlossenen Hafens habe bisher aber nur in geringem Maße dazu beigetragen. Der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, ist im August gegenüber dem Vormonat von revidierten 114,8 auf 114,2 leicht gesunken. Hierin dürften sich die Logistikprobleme im Containerhandel widerspiegeln, die den Welthandel bereits seit einiger Zeit belasteten.

"Anscheinend können die Probleme in den chinesischen Häfen allmählich überwunden werden", erklärte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. "Wie der Rückgang in Europa zeigt, läuft der Containerumschlag aber insgesamt noch nicht wieder rund."

