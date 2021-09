Berlin (ots) -Das REHAPORTAL qualitaetskliniken.de erhält Auszeichnung "Kundenkönig" in der Kategorie Arzt- und Klinikbewertungsportale von BILD. FOCUS MONEY zeichnet das Portal mit "Bestes Online-Portal" in der Kategorie Ärzte und Kliniken aus.Gleich zweimal hat das REHAPORTAL (https://www.qualitaetskliniken.de/) qualitaetskliniken.de in unabhängigen, externen Bewertungen überzeugen können. Die BILD-Zeitung verlieh der in Deutschland führenden Bewertungsplattform für die Qualität von Reha-Kliniken den Titel "Kundenkönig (https://servicevalue.de/rankings/ranking-arztbewertungsportale-2/)". Begründet wird die Auszeichnung mit dem hohen Kundennutzen, den qualitaetskliniken.de für Patienten und deren Angehörige aber auch Rehakliniken hat. Für die Studie wurden rund 850.000 Kundenurteile zu knapp 3.000 Unternehmen aus mehr als 200 Branchen ausgewertet.Im Auftrag von FOCUS MONEY wurden Nutzer nach ihrer Zufriedenheit mit dem Angebot und Service von Online-Portalen befragt. Auch hier konnte das REHAPORTAL qualitaetskliniken.de überzeugen und wurde mit der Bestnote (https://servicevalue.de/rankings/aerzte-kliniken/) ausgezeichnet. Für die Studie wurden mehr als 93 000 Kundenurteile zu 622 Online-Portalen ausgewertet."Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer Arbeit. Seit mehr als 10 Jahren bieten wir gut verständliche Informationen zu dem schwierigen Thema Qualität in der Reha. So sorgen wir dafür, dass Patient:innen zuverlässig die passende Klinik für ihre Reha finden", sagt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von Qualitätskliniken.de.Pressekontakt:4QD - Qualitätskliniken.de GmbHAlexander MühlhauseFriedrichstraße 6010117 BerlinTel.: +49 (0)30 - 32 50 36 50E-Mail: a.muehlhause@qualitaetskliniken.deOriginal-Content von: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131969/5032163