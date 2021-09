In der vergangenen Woche wurden an einzelnen Tagen rund dreimal mehr Flüge über den Nordatlantik gebucht als in der Woche davor.Die Nachfrage habe auf einigen Strecken fast das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht, teilte die Airline am Dienstag mit. Am beliebtesten waren Flüge von Frankfurt und Zürich nach New York ...

