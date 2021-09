Pampa Metals (CSE: PM; FRA: FIRA) hat bei seinem allerersten Bohrprogramm in diesem Sommer auf Anhieb die Spuren eines tiefsitzenden Kupfer-Porphyrs gefunden. Das Unternehmen hat zwei Projekte aus seinem umfangreichen Portfolio in Chile gebohrt: Cerro Buenos Aires (CBA) und Redondo Veronica (RV). Sieben RC-Bohrlöcher mit insgesamt 1.956 m wurden in diesem Sommer auf dem 6.600-Hektar-Projekt Redondo Veronica ("RV") im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...